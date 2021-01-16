Leicester City - Southampton: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Southampton'ı 2-0 yendi.

Leicester City'ye galibiyete getiren golleri James Maddison (37) ve Harvey Barnes (90+5) kaydetti. Üst üste 2. galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 11 puan toplayan Tilkiler, puanını 35 yaptı ve maç fazlasıyla son şampiyon Liverpool'un üstüne çıkarak 2. sıraya yükseldi. Southampton ise 29 puanda kaldı.

Milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder maçı yedek külübesinde tamamladı. Çağlar Söyüncü ise 53. dakikada oyuna dahil oldu.