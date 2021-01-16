Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - Southampton: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Milli yıldızlarımız ve Çağlar Soyüncü'nün formasını terlettiği , evinde 'ı ağırladı. Karşılaşma Leicester'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 01:33
Leicester City - Southampton: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'de ve 'in formasını giydiği , 'ı 2-0 yendi.

Leicester City'ye galibiyete getiren golleri James Maddison (37) ve Harvey Barnes (90+5) kaydetti. Üst üste 2. galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 11 puan toplayan Tilkiler, puanını 35 yaptı ve maç fazlasıyla son şampiyon Liverpool'un üstüne çıkarak 2. sıraya yükseldi. Southampton ise 29 puanda kaldı.

Milli oyuncularımızdan Cengiz Ünder maçı yedek külübesinde tamamladı. Çağlar Söyüncü ise 53. dakikada oyuna dahil oldu.

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