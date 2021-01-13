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Manchester 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

18. hafta maçında Manchester sahasında 'u konuk etti. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı. 'e galibiyeti getiren golü Foden kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:00
Manchester City Brighton 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Manchester ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan 3 puanın sahibi oldu. City'nin tek golü ilk yarının son anlarında 44. dakikada 'nin asistinde 'dan geldi.

90+2'DE PENALTI KAÇTI!
Manchester City 90+2. dakikada 'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte City, puanını 32'ye yükseltti ve maç eksiğine rağmen 3. sıraya geldi. Brighton ise 14 puanla küme düşme hattının 1 sıra üstünde 17. sırada yer aldı.

Manchester City, 'in 19. haftasında ile karşılaşacak. Brighton ise aynı haftada deplasmanına gidecek.

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