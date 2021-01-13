Manchester City Brighton 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Manchester City ile Brighton kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Manchester City 3 puanın sahibi oldu. City'nin tek golü ilk yarının son anlarında 44. dakikada De Bruyne'nin asistinde Phil Foden'dan geldi.

90+2'DE PENALTI KAÇTI!

Manchester City 90+2. dakikada Sterling'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte City, puanını 32'ye yükseltti ve maç eksiğine rağmen 3. sıraya geldi. Brighton ise 14 puanla küme düşme hattının 1 sıra üstünde 17. sırada yer aldı.

Manchester City, Premier Lig'in 19. haftasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Brighton ise aynı haftada Leeds United deplasmanına gidecek.