GaleriFutbolChelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech futbola geri döndü!
Chelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech futbola geri döndü!
2019 yılında Arsenal formasıyla emekliye ayrılan ve sonrasında efsaneleştiği takım olan Chelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech sürpriz bir karara imza attı. Chelsea'nin 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer alan Petr Cech, ilk resmi maçına çıktı. Kulüpte aynı zamanda danışmanlık yapan Cech, U23 takımıyla sahalara indi.
15 Aralık 2020 Salı 10:38, Güncelleme 15.12.2020 11:02
Chelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech futbola geri döndü!