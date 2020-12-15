Galeri Futbol Chelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech futbola geri döndü!

Chelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech futbola geri döndü!

2019 yılında Arsenal formasıyla emekliye ayrılan ve sonrasında efsaneleştiği takım olan Chelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech sürpriz bir karara imza attı. Chelsea'nin 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer alan Petr Cech, ilk resmi maçına çıktı. Kulüpte aynı zamanda danışmanlık yapan Cech, U23 takımıyla sahalara indi.

Chelsea'de kulüp danışmanlığı görevine getirilen Petr Cech futbola geri döndü!

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