Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Chelsea: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 15. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan zorlu mücadele Topçular'ın 'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Arsenal puanını 17'ye yükseldi, Chelsea ise 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:38
Arsenal Chelsea: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de oynanan Londra derbisinde , sahasında 'yi yenerek haftalar sonra galip geldi.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal, 15. hafta mücadelesinde Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada Alexandre Lacazette'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Hücum oyununu sürdüren Arsenal, 44. dakikada Granit Xhaka'nın frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan, ikinci yarıya da etkili başlayan "Topçular", 56. dakikada Bukayo Saka ile skoru 3-0'a taşıdı.

Chelsea'nin 85. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gol, mavi-beyazlı ekibi mağlubiyetten kurtaramadı.

1 Kasım'da Manchester United'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından oynadığı 8'inci lig maçında galip gelen Arsenal, puanını 17'ye yükseltti.

Zirve mücadelesi veren Chelsea ise 25 puanda kaldı.

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