Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich Aston Villa maçı saat kaçta hangi kanalda?

maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. The Hawthorns'da oynanacak karşılaşmanın hangi saatte oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 10:18
West Bromwich Aston Villa maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında sahasında 'yı konuk edecek.

'da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek.

Ev sahibi West Bromwich, Aston Villa'yı yenip ligin dibinden kurtulmanın planlarını yapıyor.

Aston Villa ise kötü günler geçiren rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

WEST BROMWICH ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

West Bromwich Aston Villa arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 22.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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