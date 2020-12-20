West Bromwich Aston Villa maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında West Bromwich sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.
Old Trafford'da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek.
Ev sahibi West Bromwich, Aston Villa'yı yenip ligin dibinden kurtulmanın planlarını yapıyor.
Aston Villa ise kötü günler geçiren rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.
WEST BROMWICH ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
West Bromwich Aston Villa arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 22.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.