Haberler İngiltere Premier Lig Jürgen Klopp resmen açıkladı! Alisson Becker ve sakatlık...

resmen açıkladı! ve ...

Liverpool Teknik Direktörü , yıldız file bekçisi 'in diz ardı kirişinde tespit edilen zorlanma nedeniyle Ajax maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:41
Jürgen Klopp resmen açıkladı! Alisson Becker ve sakatlık...

Liverpool'un 28 yaşındaki file bekçisi 'in Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasındaki Ajax karşılaşmasının kadrosuna alınmamasının sebebi belli oldu.

Liverpool Teknik Direktörü , kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Test sonucu diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. Kaç maç kaçıracağını tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Fakat bu tip sakatlıkların 4-5 günde iyileştiğini görmedim. O yüzden 10 ila 14 gün süreceğini sanıyorum." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN