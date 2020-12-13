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Fulham : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 12. haftada konuk olduğu Fulham'la berabere kalarak liderlik fırsatını tepti. Evinde oynadığı tüm maçları kazanan Kırmızılar'ın deplasmandaki galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 21:43
Fulham Liverpool: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in son şampiyonu , 12. hafta mücadelesinde ligin yeni ekibi Fulham'a konuk oldu. Kırmızılar, zorlu karşılaşmadan 'lik beraberlikle ayrılarak lider Tottenham'ın puan kaybettiği haftada zirveye çıkma şansından yararlanamadı.

Craven Cottage'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Fulham 25'te Steven Reid'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Klopp'un öğrencileri, 79'da Mohamed Salah'ın penaltı golüyle 1 puanı kurtardı: 1-1.

Liverpool bu sonuçla puanını 25'e çıkarıp, haftayı averajla 2. sırada kapattı. Fulham ise 8 puanla 17. sırada kaldı.

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