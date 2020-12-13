Fulham Liverpool: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 12. hafta mücadelesinde ligin yeni ekibi Fulham'a konuk oldu. Kırmızılar, zorlu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak lider Tottenham'ın puan kaybettiği haftada zirveye çıkma şansından yararlanamadı.
Craven Cottage'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Fulham 25'te Steven Reid'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Klopp'un öğrencileri, 79'da Mohamed Salah'ın penaltı golüyle 1 puanı kurtardı: 1-1.
Liverpool bu sonuçla puanını 25'e çıkarıp, haftayı averajla 2. sırada kapattı. Fulham ise 8 puanla 17. sırada kaldı.