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Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'tan müjdesi! ...

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği konuşulan milli yıldız 'nün beklenenden daha kısa bir sürede takıma geri dönebileceğinin müjdesini verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 15:52
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'tan Çağlar Söyüncü müjdesi! Sakatlık...

ekiplerinden Leicester City'de forma giyen yıldız stoper milli maç döneminde antrenmanda sakatlanmış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers 4-1'lik Leeds United galibiyetinin ardından verdiği röportajda Söyüncü'nün son durumunu da açıkladı.

Milli stoperin 3 aydan daha kısa bir sürede sahalara dönebileceğini vurgulayan Rodgers, "Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok. İyileşme süreci gayet iyi gidiyor. Beklenenden daha kısa sürede aramıza katılabilir." dedi.

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