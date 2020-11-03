Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'tan Çağlar Söyüncü müjdesi! Sakatlık...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen yıldız stoper Çağlar Söyüncü milli maç döneminde antrenmanda sakatlanmış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers 4-1'lik Leeds United galibiyetinin ardından verdiği röportajda Söyüncü'nün son durumunu da açıkladı.

Milli stoperin 3 aydan daha kısa bir sürede sahalara dönebileceğini vurgulayan Rodgers, "Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok. İyileşme süreci gayet iyi gidiyor. Beklenenden daha kısa sürede aramıza katılabilir." dedi.