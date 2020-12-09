Arsenal’i ‘Mesut’ eder

Eskı İsveçli yıldız futbolcu Freddie Ljungberg, Arsenal'in sezon başı kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'e ihtiyaç duyduğunu söyledi. 43 yaşındaki Ljungberg, İngiliz temsilcisinin sezon başında Mesut Özil'i kadro dışı bırakması yönünde aldığı kararı eleştirdi. İngiliz basınına konuşan eski İsveçli milli oyuncu, "Arsenal, Mesut Özil'in orta sahadaki yaratıcılığından yoksun kaldığı için bu sezon hücumda bocalıyor. Onun kadro dışı kalması yönünde alınan kararı algılamakta zorlanıyorum çünkü savunmanın kilidini açmak için Mesut Özil'den daha yetenekli çok az oyuncu var. Arsenal'in Mesut'a fazlasıyla ihtiyacı var. Her hafta düzenli olarak ilk 11'de oynaması gerekmiyor. Ama maçta topa sahip olmak istediğinizde ve tehlikeli ara paslarla gol pozisyonu üretmeniz gerektiğinde bunu Mesut'tan daha iyi yapacak bir oyuncu bulamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.