West Bromwich-Crystal Palace: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde West Bromwich ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. 6 golün kaydedilği mücadelede gülen taraf konuk ekip Crystal Palace oldu.

Ev sahibi ekipte Matheus Pereira 34. dakikada yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kalırken, ev sahibi takım mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

West Bromwich'in golü Conor Gallagher'dan gelirken, Crystal Palace'ın gollerini Darnell Furlong (K.K), Zaha (2) ve Benteke (2) kaydetti. Bu skorla C. Palace puanını 16'ya yükseltirken, West Brom 6 puanda kaldı.