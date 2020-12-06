Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich-Crystal Palace: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 11. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan West Bromwich rakibine 5-1 ile boyun eğdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 17:53
West Bromwich-Crystal Palace: 1-5 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. 6 golün kaydedilği mücadelede gülen taraf konuk ekip Crystal Palace oldu.

Ev sahibi ekipte Matheus Pereira 34. dakikada yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kalırken, ev sahibi takım mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

West Bromwich'in golü Conor Gallagher'dan gelirken, Crystal Palace'ın gollerini Darnell Furlong (K.K), Zaha (2) ve Benteke (2) kaydetti. Bu skorla C. Palace puanını 16'ya yükseltirken, West Brom 6 puanda kaldı.

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