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Tottenham-: (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'in 11. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip Tottenham'ın üstünlüğü ile tamamlanırken, Arsenal'da kötü gidiş sürdü. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 21:20
Tottenham-Arsenal: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Tottenham ile kozlarını paylaştı. Kuzey Londra derbisinde gülen taraf 'lık galibiyetle Tottenham olurken, zirvedeki yerini de korudu. Arsenal cephesinde galibiyet hasreti 4 maça çıkımş oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Heung-Min Son açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında performansıyla yıldızlaşan karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bu skorla Tottenham puanını 24'e çıkararak liderliği 'den geri alırken, Arsenal 13 puanla düşme hattının yalnızca 3 sıra üzerinde, 15. sırada kaldı.

Öte yandan Premier Lig'de uzun bir aranın ardından seyircili oynanan mücadelede 2000 kadar Tottenham taraftarı takımlarını destekledi.

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