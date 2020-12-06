Tottenham-Arsenal: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Kuzey Londra derbisinde gülen taraf 2-0'lık galibiyetle Tottenham olurken, zirvedeki yerini de korudu. Arsenal cephesinde galibiyet hasreti 4 maça çıkımş oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Heung-Min Son açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında performansıyla yıldızlaşan Harry Kane karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bu skorla Tottenham puanını 24'e çıkararak liderliği Chelsea'den geri alırken, Arsenal 13 puanla düşme hattının yalnızca 3 sıra üzerinde, 15. sırada kaldı.

Öte yandan Premier Lig'de uzun bir aranın ardından seyircili oynanan mücadelede 2000 kadar Tottenham taraftarı takımlarını destekledi.