Manchester City 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Premier Lig'in iki devi olan Manchester City ile Liverpool kozlarını paylaştı. 2 kez penaltı noktasının gösterildiği mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Mohamed Salah penaltıdan kaydederken, City bu gole 31. dakikada Gabriel Jesus ile yanıt verdi. K. De Bruyne 42. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremeyerek takımı adına büyük bir fırsatı tepti.

Bu skorla Liverpool puanını 17'ye Manchester City ise 12'ye yükseltti.