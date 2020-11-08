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1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere 'in 8. haftasında sahasında 'u konuk etti. Manchester City'nin ev sahipliğinde oynanan dev karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 21:29 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 21:46
Manchester City 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere 'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Premier Lig'in iki devi olan ile kozlarını paylaştı. 2 kez penaltı noktasının gösterildiği mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Mohamed Salah penaltıdan kaydederken, City bu gole 31. dakikada Gabriel Jesus ile yanıt verdi. K. De Bruyne 42. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremeyerek takımı adına büyük bir fırsatı tepti.

Bu skorla Liverpool puanını 17'ye Manchester City ise 12'ye yükseltti.

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