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Tottenham 2-1 Brighton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham sahasında Brighton ile karşılaştı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nden mağlubiyetle ayrılan Tottenham, kendi evinde Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Öte yandan Garet Bale, uzun süre sonra Premier Lig'de golle buluştu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 01:03
Tottenham 2-1 Brighton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, konuk ettiği 'u 2-1 yendi.

Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrenin başlarında daha atak bir oyun sergileyen Brighton Hove Albion, 56. dakikada Tariq Lamptey'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Tottenham, oyuna 70. dakikada dahil olan yeni transferi 'in 73. dakikadaki golüyle yeniden öne geçerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Tottenham'da daha önce 2007-2013 sezonları arasında forma giyen 31 yaşındaki Bale, 7 yıl 166 gün sonra yeniden takımı adına fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla puanını 14'e çıkaran Tottenham, ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Brighton Hove Albion ise 5 puanda kaldı.

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