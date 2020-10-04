Leicester City 0-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Leicester, rakibine 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 14'te Michail Antonio, 34'te Pablo Fornals ve 83'te Jarrod Bowen kaydetti.

Leicester bu sonuçla 9 puanda kalırken, West Ham ise puanını 6'ya çıkardı.

CENGİZ ÜNDER SİFTAH YAPTI

Leicester'ın Roma'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk maçına West Ham karşısında çıktı. Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, 55. dakikada Daniel Amartey'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester'daki diğer milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.