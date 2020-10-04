Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City 0-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

0-3 | MAÇ SONUCU

'de çıktığı ilk 3 maçını kazanan , ilk yenilgisini 4. haftada 'a karşı aldı. Konuk ekip, Antonio, Fornals ve Bowen'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Leicester'da 90 dakika sahada kalırken, 55. dakikada oyuna giren yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 10:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 16:36
Leicester City 0-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Leicester, rakibine 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 14'te Michail Antonio, 34'te Pablo Fornals ve 83'te Jarrod Bowen kaydetti.

Leicester bu sonuçla 9 puanda kalırken, West Ham ise puanını 6'ya çıkardı.

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Leicester'ın Roma'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu , yeni takımıyla ilk maçına West Ham karşısında çıktı. Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, 55. dakikada Daniel Amartey'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester'daki diğer milli futbolcumuz ise 90 dakika sahada kaldı.

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