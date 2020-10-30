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Yusuf'tan mutlusu yok

Lille forması giyen , Sparta Prag'ı 4-1 yendikleri maçında hat-trick yapmıştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Yusuf'tan mutlusu yok
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Sparta Prag'ı 4-1 yendikleri maçında hat-trick yapmıştı. Golleriyle herkesin beğenisini kazanan yıldız futbolcu, ilk hafta maçlarının ardından 'nın belirdiği en iyi 11'e adını yazdırmıştı. 'da da en çok konuşulan futbolcular arasına giyen milli futbolcu, performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmek istediğini belirtip, "Görev aldığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha önümde uzun bir yol var. Daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" sözlerini sarfetti.
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