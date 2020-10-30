Yusuf'tan mutlusu yok

Lille forması giyen YusufYazıcı, Sparta Prag'ı 4-1yendikleri Avrupa Ligi maçındahat-trick yapmıştı. Golleriyleherkesin beğenisini kazanan yıldızfutbolcu, ilk hafta maçlarının ardından UEFA'nınbelirdiği en iyi 11'e adını yazdırmıştı. Fransa'dada en çok konuşulan futbolcular arasına giyen milli futbolcu,performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmek istediğinibelirtip, "Görev aldığım her maçta elimden gelenin eniyisini yapmaya çalışıyorum. Daha önümde uzun bir yol var.Daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum" sözlerini sarfetti.