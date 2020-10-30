Mesut Özil’e tam destek

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e takım arkadaşı Mustafi'den tam destek... The Sun'a konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Mesut sadece bir takım arkadaşı değil, bir dost. Ona saygı duyuyorum ve gördüğüm kadarıyla o da herkese saygı duyuyor. Her zaman benim saygımı görecek. Bir şeye ihtiyacı olduğu zaman yanında olacağım. İyi antrenman yapmaya çalışıyor. Kafasının içindekileri bilmiyorum. Sadece idmanlarda elinden gelenin en iyisini yaptığını görebiliyorum. Mesut bu durumla başa çıkacak kadar tecrübeli. O kadar uzun süredir o kadar çok maç yaptı ki, gerçekten motive edilmesine gerek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.