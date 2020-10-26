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İngiliz basınından flaş iddia: Pogba artık forması giymeyecek!

'ın Fransız yıldızı 'nın, 'un İslamiyet'i terörle ilişkilendiren skandal açıklamaları sonrası milli takımda oynamama kararı aldığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:38
İngiliz basınından flaş iddia: Pogba artık Fransa forması giymeyecek!

İngiltere Premier Lig takımlarından 'da forma giyen orta saha oyuncusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından 'da yer alan habere göre Fransız futbolcu, 'un İslam'la ilgili skandal ifadeleri sonrası, milli takımda oynamama kararı aldı.

The Sun'ın, basınına dayandırdığı haberi sonrası henüz Fransa hükümetinden ve oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

27 yaşındaki başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı ile ilk maçına 2013'te çıkmış, 2018'de 'da düzenlenen 'nda ise şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız futbolcu forma giydiği 72 maçta ise 10 gole imzasını attı.


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