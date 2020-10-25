Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'e sahasında Cengiz Ünder'li Leicester'dan soğuk duş: 0-1

'e sahasında 'li Leicester'dan soğuk duş: 0-1

İngiltere 6. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Leicester City'ye galibiyeti getiren golün asistini milli yıldız yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:29 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:33
Arsenal'e sahasında Cengiz Ünder'li Leicester'dan soğuk duş: 0-1

Emirates Stadı'nda TSİ 22.15'te başlayan ve seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekip 80. dakikada James Vardy ile 3 puanı cebine koydu. Leicester'da oyuna 75., James Vardy ise 60. dakikada dahil oldu.

Rakip savunma arkasına atılan topta ceza sahasına sağdan giren Cengiz Ünder ortasını kesti ve Vardy de topu kafayla boş ağlara yolladı.

Bu sonucun ardından 'in 4. sırasındaki Leicester 12 puana ulaşırken, 10. sıradaki 9 puanda kaldı.

47 YIL SONRA İLK DEFA

Mücadeleden 1-0'lık zaferle ayrılan Leicester City, Arsenal'ı Eylül 1973'ten bu yana tam 27 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Arsenal da 18 yıl 32 maç sonra ilk kez ekim ayında evinde oynadığı bir maçtan yenilgiyle ayrıldı.



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