Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United 1-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 6'ncı haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:39
West Ham United 1-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

'in 6'ncı haftasında Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

18'inci dakikada Michail Antonio ile öne geçen ev sahibi ekip 51'inci dakikada Philip Foden'in golüne engel olamadı.

Bu sonuçla her iki takım da puanını 8'e yükseltti.

5 MAÇTA 3'ÜNCÜ PUAN KAYBI

İngiltere Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Mancheste City çıktığı 5 maçta 3'üncü kez puan kaybı yaşadı.

Guardiola'nın öğrencileri 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

City'nin ligin ilk haftasında oynayacağı karşılaşması ertelenmişti.

BİZE ULAŞIN