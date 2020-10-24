West Ham United 1-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 6'ncı haftasında Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

18'inci dakikada Michail Antonio ile öne geçen ev sahibi ekip 51'inci dakikada Philip Foden'in golüne engel olamadı.

Bu sonuçla her iki takım da puanını 8'e yükseltti.

5 MAÇTA 3'ÜNCÜ PUAN KAYBI

İngiltere Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Mancheste City çıktığı 5 maçta 3'üncü kez puan kaybı yaşadı.

Guardiola'nın öğrencileri 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

City'nin ligin ilk haftasında oynayacağı Aston Villa karşılaşması ertelenmişti.