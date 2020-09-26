West Bromwich 3-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında oynanan West Bromwich-Chelsea mücadelesi nefesleri kesti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Maça fırtına gibi başlayan Bilic'in ekibi West Bromwich, 4 ve 25'te Callum Robinson ile 27'de Kyle Bartley'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ!

Soyunma odasına 3 farklı mağlup giren Chelsea, ikinci devrede bambaşka bir kimliğe büründü. Londra ekibi, 55'te Mason Mount ve 70'te Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle farkı bire indirirken, 90+3'te sahne alan Tammy Abraham, Chelsea'ye hayat verdi: 3-3.

Lampard'ın ekibi bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, West Bromwich ilk puanını aldı.