Haberler İngiltere Premier Lig Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e yanıt: Vicdanım rahat

Mikel Arteta'dan 'e yanıt: Vicdanım rahat

İngiliz ekibi 'de, hem hem de kadrosuna dahil edilmeyen , duygularını sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan konuya ilişkin açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 11:10
Mikel Arteta'dan Mesut Özil'e yanıt: Vicdanım rahat

İngiltere takımlarından 'de istenmeyen kişi ilan edilen , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, taraftarlarına seslenmişti.

Yıldız futbolcu ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmeyişiyle alakalı, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullanmıştı.

ARTETA: VİCDANIM RAHAT

Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan, Türk asıllı Alman futbolcuya yanıt geldi. İspanyol teknik adam, "Vicdanım çok rahat çünkü ona karşı adil davrandım. Dürüst olmak gerekirse, sorumluluğu ben alıyorum. En iyi oyuncuları seçmek zorunda olan benim" dedi.


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