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'den sakatlık açıklaması! "En kısa sürede..."

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Leicester City'in yıldız savunmacısı 'nün uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Çağlar, konu ile ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:08
Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması! "En kısa sürede..."

Leicester City'de forma giyen A Milli futbolcumuz , sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Çağlar, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere" sözlerini kullandı.

Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" ifadelerine yer vermişti.

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