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Inter'den atağı! Yıllık 8 milyon Euro önerecek

İtalyan devi Inter'in, ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek Arjantinli golcü için teklif hazırladığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:37
Inter'den Sergio Agüero atağı! Yıllık 8 milyon Euro önerecek

İngiltere ekiplerinden forması giyen 'ya Inter talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Lautaro Martinez'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık 2011'den bu yana City forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero için teklif hazırladığı ifade edildi. 32 yaşındaki golcü isme yıllık 8 milyon Euro gibi bir rakamın önerileceği vurgulandı.

İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 370 karşılaşmada 254 gole imzasını atan Agüero, 73 de asist yapma başarısı gösterdi.

kariyerine ülkesinin takımlarından Independiente'de başlayan Sergio Agüero, 2006'da 'e, 2011'de de Premier Lig temsilcisi Manchester City'e transfer olmuştu. 'nın da önemli isimlerinden olan tecrübeli futbolcu, çıktığı 97 maçta 41 gol kaydetti.

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