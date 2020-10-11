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'e dev teklif!

Son dakika haberi: 'de gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen için devreye girmişti. Yıldız futbolcuya sarı lacivertlilerin ardından Al-Nassr da talip oldu. ekibi Özil için 20 milyon Euro teklifte bulundu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:42
Mesut Özil'e dev teklif!

'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan 'e flaş bir teklif geldi.

'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu için ekibi devreye girdi.

TEKLİF 20 MİLYON

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Türk asıllı Alman oyuncuya senelik 20 milyon euro ücret teklif etti.

Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.

Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon avro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

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