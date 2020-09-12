Fulham 0-3 Arsenal | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Fulham, sahasında Arsenal'i konuk etti. Mikel Arteta'nın öğrencileri, lige yeni yükselen rakibi karşısında 3-0'lık skorla 3 puana uzandı.
Londra derbisinde Arsenal'e zaferi getiren golleri 8'de Lacazette, 49'da Gabriel ve 57'de Aubameyang kaydetti.
ELNENY ALKIŞ TOPLADI!
Geçtiğimiz sezon Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny, Fulham karşısında sahaya 11'de çıktı. 90 dakika sahada kalan Mısırlı orta saha, etkili performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.