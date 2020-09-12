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Fulham 0-3 Arsenal | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
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0-3 | MAÇ SONUCU

'de 2020-2021 sezonu heyecanı ile arasında oynanan derbisiyle başladı. Konuk ekip Arsenal, ligin yeni ekibi karşısında Lacazette, Gabriel ve Aubameyang'ın golleriyle 3-0 kazanıp sezona 3 puanla 'merhaba' dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 16:36
Fulham 0-3 Arsenal | MAÇ SONUCU

'in açılış maçında , sahasında 'i konuk etti. Mikel Arteta'nın öğrencileri, lige yeni yükselen rakibi karşısında 3-0'lık skorla 3 puana uzandı.

derbisinde Arsenal'e zaferi getiren golleri 8'de Lacazette, 49'da Gabriel ve 57'de Aubameyang kaydetti.

ELNENY ALKIŞ TOPLADI!

Geçtiğimiz sezon Arsenal'den kiralık olarak 'ta forma giyen Mohamed Elneny, Fulham karşısında sahaya 11'de çıktı. 90 dakika sahada kalan Mısırlı orta saha, etkili performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.