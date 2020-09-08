Wilson Newcastle’da - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Wilson Newcastle’da

Wilson Newcastle’da

Wilson Newcastle’da

, Bournemouth'ta forma giyen forvet 'ı kadrosuna kattı.

, Bournemouth'ta forma giyen forvet 'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz basını, Newcastle'ın transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
  1. 8.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Wilson Newcastle’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA