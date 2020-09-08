City’li yıldızlar pozitif çıktı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig City’li yıldızlar pozitif çıktı

City’li yıldızlar pozitif çıktı

City’li yıldızlar pozitif çıktı

ekibi 'de forma giyen ve , koronavirüse yakalandı.

ekibi 'de forma giyen ve , koronavirüse yakalandı. İki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi. Mahrez ve Laporte'nin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.
  1. 8.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

City’li yıldızlar pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA