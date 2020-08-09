Resmi açıklama geldi! Willian Chelsea'den resmen ayrıldı
Yaklaşık 7 yıl boyunca Chelsea forması terleten yıldız futbolcu Willian, kontratının sona ermesiyle beraber Premier Lig devinden ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Brezilyalı yıldız Willian, resmi olarak takımdan ayrıldı. Kontratının sonuna gelen yıldız oyuncu, yapılan uzatma görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca Londra ekibine veda etti.
32 yaşındaki oyuncu, 2013'ün yaz transfer döneminde Rus ekibi Anji Mahaçkale'den 35.5 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.
Yeni sözleşme talebinin zorlayıcı nitelikte olması nedeniyle Willian, Chelsea veya başka bir kulüp ile henüz bir anlaşma sağlayamadı. Brezilyalı oyuncu ile İngiltere'den Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtilmekteydi.
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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