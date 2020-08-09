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09 Ağustos 2020, Pazar
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Resmi açıklama geldi! Chelsea'den resmen ayrıldı

Resmi açıklama geldi! Willian Chelsea'den resmen ayrıldı

Yaklaşık 7 yıl boyunca Chelsea forması terleten yıldız futbolcu , kontratının sona ermesiyle beraber Premier Lig devinden ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Brezilyalı yıldız , resmi olarak takımdan ayrıldı. Kontratının sonuna gelen yıldız oyuncu, yapılan uzatma görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca Londra ekibine veda etti.

32 yaşındaki oyuncu, 2013'ün yaz döneminde Rus ekibi Anji Mahaçkale'den 35.5 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

Yeni sözleşme talebinin zorlayıcı nitelikte olması nedeniyle Willian, Chelsea veya başka bir kulüp ile henüz bir anlaşma sağlayamadı. Brezilyalı oyuncu ile İngiltere'den Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtilmekteydi.

  1. 09.08.2020
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