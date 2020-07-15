Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, evinde Bournemouth'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City'de Sergio Kun Agüero'nun sakatlığı devam ediyor. Bournemouth'da ise Charlie Daniels, Nathan Aké, Simon Francis, Chris Mepham ve Adam Smith Manchester City karşısında forma giyemeyecek.
MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City-Bournemouth maçı 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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