Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme

Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme

İngiltere 'de şampiyonluğunu ilan eden , gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. İngiliz ekibi, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini 'a bağladığı duyuruldu.

başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.

  1. 06.07.2020
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