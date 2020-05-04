Statlar hazır

8 mılyar euro'luk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig için somut adımlar atılmaya başlandı. Premier Lig yönetimi, maçları 12 Haziran'da yeniden oynatılabileceğini açıklamasının ardından karşılaşmaların yapılacağı stadyumlar da belli oldu. İngiltere hükümetinin 8 Mayıs'ta ligler hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor. Yol haritasını çizen Ada kulüpleri, her hafta 2 maça çıkacak. 29. haftası yapılan ligde oynanmamış 9 hafta bulunuyor. 4 takımın ise 1'er maç eksiği bulunuyor.

LONDRA'DA 3 STAT SEÇİLDİ

Premier Lig'de kalan maçların oynanacağı 8 farklı stadyum toplam 6 şehirde bulunuyor. Londra'da yer alan Londra Stadı, Wembley Stadı ve Twickenham Stadı merkez olarak dikkat çekiyor. Ülkenin güneyinde Southampton'daki St. Mary ile Brighton'da Amex; kuzeyinde ise Nottingham'daki City Ground, Derby'deki Pride Park ve Leeds'teki Elland Road seçildi. Ülkenin kuzeyindeki stadyumların Championship ekiplerine ait olması dikkat çekerken, alt liglerin durumu ise belirsizliğini koruyor.