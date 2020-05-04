Statlar hazır
Dünyanın en pahalısı ve gözdesi olan Ada futbolu 12 Haziran’da yeniden başlamaya hazırlanıyor. Kalan 9 haftada müsabakalar, belirlenen 8 farklı stadyumda oynanacak.
8 mılyar euro'luk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig için somut adımlar atılmaya başlandı. Premier Lig yönetimi, maçları 12 Haziran'da yeniden oynatılabileceğini açıklamasının ardından karşılaşmaların yapılacağı stadyumlar da belli oldu. İngiltere hükümetinin 8 Mayıs'ta ligler hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor. Yol haritasını çizen Ada kulüpleri, her hafta 2 maça çıkacak. 29. haftası yapılan ligde oynanmamış 9 hafta bulunuyor. 4 takımın ise 1'er maç eksiği bulunuyor.
LONDRA'DA 3 STAT SEÇİLDİ
Premier Lig'de kalan maçların oynanacağı 8 farklı stadyum toplam 6 şehirde bulunuyor. Londra'da yer alan Londra Stadı, Wembley Stadı ve Twickenham Stadı merkez olarak dikkat çekiyor. Ülkenin güneyinde Southampton'daki St. Mary ile Brighton'da Amex; kuzeyinde ise Nottingham'daki City Ground, Derby'deki Pride Park ve Leeds'teki Elland Road seçildi. Ülkenin kuzeyindeki stadyumların Championship ekiplerine ait olması dikkat çekerken, alt liglerin durumu ise belirsizliğini koruyor.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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