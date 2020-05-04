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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Statlar hazır

Statlar hazır

Dünyanın en pahalısı ve gözdesi olan Ada futbolu ’da yeniden başlamaya hazırlanıyor. Kalan 9 haftada müsabakalar, belirlenen 8 farklı stadyumda oynanacak.

8 mılyar euro'luk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı ligi olan için somut adımlar atılmaya başlandı. Premier Lig yönetimi, maçları 'da yeniden oynatılabileceğini açıklamasının ardından karşılaşmaların yapılacağı stadyumlar da belli oldu. hükümetinin 8 Mayıs'ta ligler hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor. Yol haritasını çizen Ada kulüpleri, her hafta 2 maça çıkacak. 29. haftası yapılan ligde oynanmamış 9 hafta bulunuyor. 4 takımın ise 1'er maç eksiği bulunuyor.

LONDRA'DA 3 STAT SEÇİLDİ
Premier Lig'de kalan maçların oynanacağı 8 farklı stadyum toplam 6 şehirde bulunuyor. 'da yer alan Londra Stadı, Wembley Stadı ve Twickenham Stadı merkez olarak dikkat çekiyor. Ülkenin güneyinde Southampton'daki St. Mary ile Brighton'da Amex; kuzeyinde ise Nottingham'daki City Ground, Derby'deki Pride Park ve Leeds'teki Elland Road seçildi. Ülkenin kuzeyindeki stadyumların Championship ekiplerine ait olması dikkat çekerken, alt liglerin durumu ise belirsizliğini koruyor.

  1. 4.5.2020
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