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19 Nisan 2020, Pazar
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Ada’da sezon tamamlanacak

Ada’da sezon tamamlanacak

'de askıya alınan 'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.

'de askıya alınan 'de sezonun tamamlanması hedefleniyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan şu açıklamaya yer verildi: "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak kesin bir tarih verilememektedir. Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacak."

  1. 19.4.2020
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