Ada’da sezon tamamlanacak

İngiltere'de askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan şu açıklamaya yer verildi: "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak kesin bir tarih verilememektedir. Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacak."