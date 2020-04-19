Ada’da sezon tamamlanacak
İngiltere'de askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.
İngiltere'de askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan şu açıklamaya yer verildi: "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak kesin bir tarih verilememektedir. Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacak."
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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