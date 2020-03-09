Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Steven Bergwijn, ayak bileğinden sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Londra ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
KANE'İN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR
Tottenham'da Harry Kane, Heung-min Son, Moussa Sissoko ve Juan Foyth'un sakatlıkları devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak başkent temsilcisi, hafta sonunda ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
- 09.03.2020
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.