Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı | İngiltere Premier Lig haberleri - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'ın yıldızı sakatlandı!

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı

ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Steven Bergwijn, sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Portekizli teknik adam yönetimindeki ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

KANE'İN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Tottenham'da , Heung-min Son, Moussa Sissoko ve Juan Foyth'un sakatlıkları devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak başkent temsilcisi, hafta sonunda ise sahasında 'ı ağırlayacak.

  1. 09.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN