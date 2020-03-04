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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Leicester tek golle tur biletini kaptı

1-0 Birmingham | MAÇ SONUCU

Leicester City 1-0 Birmingham | MAÇ SONUCU

'nde 3. sırada yer alan , Federasyon Kupası'nda da yoluna tam gaz devam ediyor. Tilkiler 5. turda konuk ettiği Championship ekibi Birmingham'ı 'nın golüyle 1-0 mağlup edip adını yazdırdı. Leicester'da maça 11'de başlayan milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

'nda (FA Cup) , 5. turda konuk ettiği Championship ekibi Birmingham'ı 1-0 mağlup edip yükseldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Tilkiler, 82. dakikada 'nın attığı golle tur biletini kaptı.

Ev sahibi Leicester'da maça 11'de başlayan milli stoper 90 dakika görev yaparken, başarılı performansıyla göz doldurdu.

  1. 05.03.2020
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