Leicester City 1-0 Birmingham | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde 3. sırada yer alan Leicester City, Federasyon Kupası'nda da yoluna tam gaz devam ediyor. Tilkiler 5. turda konuk ettiği Championship ekibi Birmingham'ı Ricardo Pereira'nın golüyle 1-0 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı. Leicester'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester City, 5. turda konuk ettiği Championship ekibi Birmingham'ı 1-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Tilkiler, 82. dakikada Ricardo Pereira'nın attığı golle tur biletini kaptı.
Ev sahibi Leicester'da maça 11'de başlayan milli stoper Çağlar Söyüncü 90 dakika görev yaparken, başarılı performansıyla göz doldurdu.
- 05.03.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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