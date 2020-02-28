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28 Şubat 2020, Cuma
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Kasasını doldurdu

Kasasını doldurdu

'de lig şampiyonluğuna çok yakın olan , 2019 yılında 42 milyon pound değerinde kâr etti.

'de lig şampiyonluğuna çok yakın olan , 2019 yılında 42 milyon pound değerinde kâr etti. Kırmızılar, bu miktarın vergi öncesi kâr olduğunu duyurdu. 2019 yılında Liverpool'un dönem içi gelirleri 78 milyon artarak 533 milyon pound'a, medya gelirleri 41 milyon artarak 261 milyon pound'a, yayın gelirleri 34 milyondan 188 milyon pound'a ve maç gelirleri ise 3.5 milyon artıp 84 milyon pound'a ulaştı.
  1. 28.2.2020
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