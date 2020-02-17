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18 Şubat 2020, Salı
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0-2 | ÖZET İZLE

Chelsea 0-2 Manchester United | ÖZET İZLE

'nde şampiyonluk yarışına erken havlu atan iki devin kapışmasında , 'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. ve 'ın golleriyle zafere uzanan Kırmızı Şeytanlar ligde 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Chelsea-Manchester United karşılaşmasının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

'nin 26. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olurken, Stamford Bridge'de konuk olduğu 'yi 2-0'lık skorla devirmeyi başardı.

Zorlu karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, konuk ekip 45. dakikada Fransız yıldızı 'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci devrede Chlesa beraberlik için bastırırken kalesinde golü gördü! ManU'da 66. dakikada sahneye çıkan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Kalan dakikalarda Maviler'in çabası yeterli olmadı ve Manchester United dev maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Manchester United puanını 38'e yükseltip 7'nci sıraya tırmandı.

4 haftadır kazanamayan Chelsea ise haftayı 41 puanla 4. sırada tamamladı.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU!

Chelsea ile Manchester United arasında oynanan maça VAR kararları damga vurdu. Ev sahibi Chelsea'nin 56. dakikada Zouma'yla bulduğu gol faul gerekçesiyle, 77. dakikada Giroud ile kaydettiği gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 12:31
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