City masalı bitiyor mu?
Avrupa’dan 2 yıl men alan M. City’de, Guardiola’nın ayrılığı gündeme geldi. Ayrıca lig yönetiminin de puan silmeyi planladığı ileri sürüldü.
CAS'A GİDECEK
İngiliz basınına göre, FFP kurallarını önemseyen Premier Lig yönetimi puan silme konusunu görüşecek. Şeyh Mansur satın aldıktan sonra Avrupa futbolunda adından söz ettiren İngiliz ekibi, "Soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. Kulübümüz ilk fırsatta CAS'a başvuracaktır" açıklamasıyla itiraz edeceğini duyurdu.
BELGELER YAYIMLANMIŞTI
Gelirlerde yalan beyanda bulunan City'nin cezası, 2015'e dayanıyor. O dönem bir kısmı sızdırılan Football Leaks belgeleri, geçen yıl Der Spiegel tarafından yayımlandı ve cezanın önü açıldı
- 16.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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