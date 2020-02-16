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16 Şubat 2020, Pazar
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City masalı bitiyor mu?

City masalı bitiyor mu?

’dan 2 yıl men alan M. City’de, Guardiola’nın ayrılığı gündeme geldi. Ayrıca lig yönetiminin de puan silmeyi planladığı ileri sürüldü.

kupalarından 2 yıl men edilen 'de sular durulmuyor. Adı şimdiden ve ile anılan teknik direktör 'nın, bu kararın ardından kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. City'yi bekleyen tek tehlike ise sadece bu değil... yönetimi puan silmeyi gündeme aldı.

CAS'A GİDECEK
İngiliz basınına göre, FFP kurallarını önemseyen Premier Lig yönetimi puan silme konusunu görüşecek. Şeyh Mansur satın aldıktan sonra Avrupa futbolunda adından söz ettiren İngiliz ekibi, "Soruşturma süreci kusurludur ve sızıntılarla doludur. Kulübümüz ilk fırsatta 'a başvuracaktır" açıklamasıyla itiraz edeceğini duyurdu.

BELGELER YAYIMLANMIŞTI
Gelirlerde yalan beyanda bulunan City'nin cezası, 2015'e dayanıyor. O dönem bir kısmı sızdırılan Football Leaks belgeleri, geçen yıl tarafından yayımlandı ve cezanın önü açıldı
  1. 16.2.2020
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