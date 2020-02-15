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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Southampton 1-2 Burnley | ÖZET İZLE

1-2 | ÖZET İZLE

Southampton 1-2 Burnley | ÖZET İZLE

'in 26. haftasında , St. Mary's Stadyumu'nda konuk olduğu 'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 26. haftasında Southamton, 'i konuk etti.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Burnley, Westwood'un golüyle 1-0 öne geçti.

18. dakikada , Ings'in kaydettiği golle mücadelede eşitliği yakaladı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 60. dakikasında deplasman ekibinde Vydra, takımını tekrardan öne geçirdi.

Mücadeledenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Burnley 3 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 18:44
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