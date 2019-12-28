Leicester City'den Çağlar için 'Türk Lokumu' paylaşımı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin deplasmanda West Ham United ile karşılaşacağı maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü paylaşımı geldi.

Bu sezon ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren İngiliz ekibi, milli stoper Çağlar Söyüncü'ye taç takılmış bir görsel paylaşarak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı. Leicester'ın maç günü paylaşımı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon birçok maçta ön plana çıkan isim konumundaydı. Premier Lig'de 19 maça çıkan milli yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



