Leicester City'den Çağlar için 'Türk Lokumu' paylaşımı
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımının öne çıkan isimlerinden olmaya devam ediyor. Leicester City, West Ham ile oynayacakları maç öncesi genç stopere özel paylaşım yaparak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı.
İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin deplasmanda West Ham United ile karşılaşacağı maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü paylaşımı geldi.
Bu sezon ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren İngiliz ekibi, milli stoper Çağlar Söyüncü'ye taç takılmış bir görsel paylaşarak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı. Leicester'ın maç günü paylaşımı taraftarlardan büyük ilgi gördü.
23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon birçok maçta ön plana çıkan isim konumundaydı. Premier Lig'de 19 maça çıkan milli yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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