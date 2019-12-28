Leicester City'den Çağlar Söyüncü için 'Türk Lokumu' paylaşımı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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'den Çağlar için 'Türk Lokumu' paylaşımı

Leicester City'den Çağlar için 'Türk Lokumu' paylaşımı

İngiltere Premier Lig takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu , takımının öne çıkan isimlerinden olmaya devam ediyor. Leicester City, West Ham ile oynayacakları maç öncesi genç stopere özel paylaşım yaparak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de 'nin deplasmanda ile karşılaşacağı maç öncesi kulübün sosyal medya hesabından paylaşımı geldi.

Bu sezon ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren İngiliz ekibi, milli stoper Çağlar Söyüncü'ye taç takılmış bir görsel paylaşarak "Türk Lokumu" ifadesini kullandı. Leicester'ın maç günü paylaşımı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon birçok maçta ön plana çıkan isim konumundaydı. Premier Lig'de 19 maça çıkan milli yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.


  1. 28.12.2019
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