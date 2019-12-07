Machester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City, geçen sezon Manchester United ile oynadığı iki Premier Lig maçını 3-1 ve 2-0 kazandı. United'ı lig tarihinde üst üste üç maçta en az iki farkla yenen son takım Liverpool.

Manchester City deplasmanında çıktığı son dört Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Manchester United, tek yenilgisini son karşılaşmada aldı. Pep Guardiola, Premier Lig kariyerinde Manchester United ile karşılaştığı altı maçın dördünü kazandı. Seyircisi önünde çıktığı son 10 resmi maçta gol atamayan Manchester City forveti Gabriel Jesus'un, rakip filelere gönderdiği son 11 gol deplasmanda geldi. Marcus Rashford, Manchester United ve İngiltere Milli Takımı formasıyla çıktığı son 13 resmi maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı.

MACHESTER CITY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Machester City Manchester United maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...