Newcastle United 2-2 Manchester City | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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2-2 | MAÇ SONUCU

Newcastle United 2-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

'de 14. hafta mücadelesinde Steve Bruce'un çalıştırdığı ile 'nın takımı kozlarını paylaştı. Guardiola'nın öğrencileri 88'de yedikleri golle mücadeleden 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sports Direct Arena'da oynana karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 22. dakikada Raheem Steling'in golüyle öne geçen , 25. dakikada Jetro Willems'in golüne engel olamadı. Konuk takımda dakikalar 82'yi gösterdiğinde Kevin De Bruyne sahne aldı ve takımı adına hayati bir gol kaydetti. Guardiola'nın öğrencileri 3 puana yaklaşırken ev sahibinde 88. dakikada Shelvey perdeyi kapattı.

MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞIYOR

Alınan bu sonucun ardından puanını 16 yaparken, Manchester City 29 puana yükseldi. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City bu sezon 5. kez puan kaybı yaşadı.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Manchester City ise Burnley deplasmanına gidecek.

  1. 30.11.2019
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