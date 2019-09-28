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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Wolverhampton 2-0 Watford | ÖZET

MAÇ SONUCU 2-0 | ÖZET

MAÇ SONUCU Wolverhampton 2-0 Watford | ÖZET

'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden , 'in 7. haftasında 'u 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

, ligin 7. haftasında Molineux Stadı'nda 'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, Matt Doherty'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 68. dakikada Daryl Janmaat kendi kalesine gol atınca Wolverhampton maçı 2-0 kazandı.

Bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alan Wolverhampton puanını 7'ye çıkarırken, sonuncu sırada yer alan Watford 2 puanda kaldı.

, UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.

  1. 28.09.2019
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