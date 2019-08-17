Liverpool 2'de 2 yaptı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, rakip sahada Southampton'ı 2-1 yendi.
İstanbul'da hafta içi Chelsea karşısında UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, ligin ikinci hafta mücadelesinde St. Mary Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.
Liverpool, 45+1. dakikada Sadio Mane ve 71. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 83. dakikada Danny Ings kaydetti.
UEFA Süper Kupa maçının ardından sahadaki kutlamalar sırasında taraftarın müdahalesiyle sakatlanan Liverpool'un İspanyol file bekçisi Adrian, yapılan tedavinin ardından Southampton karşısında ilk 11'de görev aldı.
Puanını 6'ya çıkaran Liverpool, maç fazlası ve averaj farkıyla ligde liderliğe yükseldi. Southampton ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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