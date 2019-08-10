Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
Norwich City ile yapılan lig maçında sakatlanan Brezilyalı kaleci Alisson, 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kalecisi Alisson Becker, 4 ila 8 hafta forma giyemeyecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan 26 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Alisson'dan Liverpool'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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