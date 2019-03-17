Liverpool Fulham deplasmanından 3 puanla döndü
17 Mart 2019, Pazar
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Fulham deplasmanından 3 puanla döndü

Liverpool Fulham deplasmanından 3 puanla döndü

'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

'in 31. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın 26. dakikasında Roberto Firmino'nun asistinde 'nin golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 74. dakikada eski Beşiktaşlı 'in golü ile eşitliği yakaladı. Daha sonra 81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren James Milner, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadelede başka gol olmayınca Kırmızılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Puanını 76'ya çıkaran Liverpool maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükselirken, Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.

  1. 17.03.2019
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