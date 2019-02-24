Gareth Bale Ada yolcusu!
24 Şubat 2019, Pazar
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Ada yolcusu!

Gareth Bale Ada yolcusu!

’te takım arkadaşlarıyla bağını koparan Galli futbolcu, Ada’ya dönüyor. Rotası ise M.United.

'de döneminde büyük hüsran yaşayan , Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirdikten sonra iyi bir trend yakaladı. ManU gelecek sezon flaş transferlerle artık şampiyonluğa oynamak istiyor. Hedefteki isim ise geçmişte Tottenham'da forma giyen ardından rekor ücretle 'e transfer olan . 29 yaşındaki oyuncu da İspanyol devinden ayrılmak istiyor.

YEMEĞE KATILMADI

Gareth Bale'in Real Madrid'de takım arkadaşlarıyla da bağı tamamen kopmuş durumda. İspanyol devinde oyuncular geçtiğimiz günlerde kaptan 'un önderliğinde birlik yemeğinde buluşmuştu. Gareth Bale bu yemeğe katılmayarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. Manchester United'ın sezon sonunda 90 milyon euro'luk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalacağı öğrenildi. İspanyol ekibi de bu teklifi kabul ederek transfer için kaynak oluşturacak.

  1. 24.2.2019
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