Gareth Bale Ada yolcusu!
Real Madrid’te takım arkadaşlarıyla bağını koparan Galli futbolcu, Ada’ya dönüyor. Rotası ise M.United.
Premier Lig'de Jose Mourinho döneminde büyük hüsran yaşayan Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirdikten sonra iyi bir trend yakaladı. ManU gelecek sezon flaş transferlerle artık şampiyonluğa oynamak istiyor. Hedefteki isim ise geçmişte Tottenham'da forma giyen ardından rekor ücretle Real Madrid'e transfer olan Gareth Bale. 29 yaşındaki oyuncu da İspanyol devinden ayrılmak istiyor.
YEMEĞE KATILMADI
Gareth Bale'in Real Madrid'de takım arkadaşlarıyla da bağı tamamen kopmuş durumda. İspanyol devinde oyuncular geçtiğimiz günlerde kaptan Sergio Ramos'un önderliğinde birlik yemeğinde buluşmuştu. Gareth Bale bu yemeğe katılmayarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. Manchester United'ın sezon sonunda 90 milyon euro'luk bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalacağı öğrenildi. İspanyol ekibi de bu teklifi kabul ederek transfer için kaynak oluşturacak.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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