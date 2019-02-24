Dünya'nın sporu! (23.02.19)
24 Şubat 2019, Pazar
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Dünya'nın sporu! (23.02.19)

Dünya'nın sporu! (23.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

SIMEONE: "ÖZÜR DİLERİM"

Atletico Madrid Diego Simeone, maçında gol sonrası yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Simeone "Yaptığı o hareketin ardından kırdığım Juventus'tan özür dilerim. Kötü bir ifade tarzıydı. Konuyu kapatmak istiyorum" dedi. Simeone'nin ceza alıp almayacağı merak konusu.

SARI MAYO KOOİJ'İN

Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü günü geride kaldı. Yarışı Leopard takımından Szymon Rekita kazandı. Sprint klasmanında ilk sıraya yerleşen Monkey Town'dan Kooij, sarı mayonun sahibi oldu. Organizasyon bugün koşulacak 157 kilometrelik Side-Antalya etabıyla sona erecek
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PEREIRA DUBLE YAPTI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Çin'de kupalar kazanmaya devam ediyor. Shanghai SIPG'yi şampiyonluğa taşıyan Portekizli çalıştırıcı, Süper Kupa'yı da kazandı. Pereira'nın öğrencileri finalde 'ı 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Çin ekibi böylelikle ilk lig şampiyonluğu sonrası tarihinde ilk defa Süper Kupa'yı da müzesine götürdü

HEP İÇERİDE!

'ın forveti Javier Hernandez, 'de 50 gole ulaştı. Bunların hepsini ceza sahası içinden ağlarla buluşturdu.

ŞOKE OLDULAR

Ada'da şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Tottenham, Burnley karşısında şok yaşadı. Tottenham kritik maçta 2-1 yenilerek yara aldı.

88 SAYI ATTILAR

NBA'de Oklahoma sahasında Utah'ı 148-147 yendi. Westbrook 43 sayı, George 45 sayı üretti. İkilinin attığı 88 sayıyla Oklahoma zafere uzandı.

BABEL 3000 GÜN SONRA

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Fulham'ın yolunu tutan , ilk golünü attı. Hollandalı yıldız, takımının West Ham United'a 3-1 yenildiği mücadelde fileleri sarsmayı başardı. Babel böylece, Ada'da 3000 gün sonra golünü attı. Fulham ligde 17 puanla 19. sırada bulunuyor. Fulham'ın kümede kalma umutları her geçen hafta azalıyor.

GÖZLER DEV MAÇTA

Premier Lig'de bugün 17.05'te nefesler tutulacak, gözler Manchester United- maçında olacak. Haftalardır liderliğini sürdüren Liverpool, ile 3 puanlık farkını korumak için kazanmak zorunda. ManU'da tarihte en sevmediği takım olan Liverpool'un önüne taş koymak için hesaplarını yaptı.

KUPADA FİNAL GÜNÜ

İngiltere'de bugün Lig Kupası finali oynanacak. ile Manchester City şampiyonluk mücadelesi verecek. City'nin hocası Guardiola "Keşke onları daha önce 6-0 yenmeseydik. Daha çok bilenecekler" dedi.

ZIZOU İÇİN SORUN DEĞİL

Kariyerini Chelsea'de sürdürmek istediğini söyleyen 'ın bu ifadesinin ardından Maviler'e transfer yasağı geldi. Zizou yakın çevresine "Fark etmez. Ben Chelsea'yi istiyorum" diye konuştu.

  1. 24.2.2019
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