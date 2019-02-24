Dünya'nın sporu! (23.02.19)

SIMEONE: "ÖZÜR DİLERİM"



Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Juventus maçında gol sonrası yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Simeone "Yaptığı o hareketin ardından kırdığım Juventus'tan özür dilerim. Kötü bir ifade tarzıydı. Konuyu kapatmak istiyorum" dedi. Simeone'nin ceza alıp almayacağı merak konusu.



SARI MAYO KOOİJ'İN



Antalya Bisiklet Turu'nun üçüncü günü geride kaldı. Yarışı Leopard takımından Szymon Rekita kazandı. Sprint klasmanında ilk sıraya yerleşen Monkey Town'dan Kooij, sarı mayonun sahibi oldu. Organizasyon bugün koşulacak 157 kilometrelik Side-Antalya etabıyla sona erecek

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PEREIRA DUBLE YAPTI



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Çin'de kupalar kazanmaya devam ediyor. Shanghai SIPG'yi şampiyonluğa taşıyan Portekizli çalıştırıcı, Süper Kupa'yı da kazandı. Pereira'nın öğrencileri finalde Beijing Guoan'ı 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Çin ekibi böylelikle ilk lig şampiyonluğu sonrası tarihinde ilk defa Süper Kupa'yı da müzesine götürdü



HEP İÇERİDE!



West Ham United'ın forveti Javier Hernandez, Premier Lig'de 50 gole ulaştı. Bunların hepsini ceza sahası içinden ağlarla buluşturdu.



ŞOKE OLDULAR



Ada'da şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Tottenham, Burnley karşısında şok yaşadı. Tottenham kritik maçta 2-1 yenilerek yara aldı.



88 SAYI ATTILAR



NBA'de Oklahoma sahasında Utah'ı 148-147 yendi. Westbrook 43 sayı, George 45 sayı üretti. İkilinin attığı 88 sayıyla Oklahoma zafere uzandı.



BABEL 3000 GÜN SONRA



Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel, ilk golünü attı. Hollandalı yıldız, takımının West Ham United'a 3-1 yenildiği mücadelde fileleri sarsmayı başardı. Babel böylece, Ada'da 3000 gün sonra golünü attı. Fulham ligde 17 puanla 19. sırada bulunuyor. Fulham'ın kümede kalma umutları her geçen hafta azalıyor.



GÖZLER DEV MAÇTA



Premier Lig'de bugün 17.05'te nefesler tutulacak, gözler Manchester United-Liverpool maçında olacak. Haftalardır liderliğini sürdüren Liverpool, Manchester City ile 3 puanlık farkını korumak için kazanmak zorunda. ManU'da tarihte en sevmediği takım olan Liverpool'un önüne taş koymak için hesaplarını yaptı.



KUPADA FİNAL GÜNÜ



İngiltere'de bugün Lig Kupası finali oynanacak. Chelsea ile Manchester City şampiyonluk mücadelesi verecek. City'nin hocası Guardiola "Keşke onları daha önce 6-0 yenmeseydik. Daha çok bilenecekler" dedi.



ZIZOU İÇİN SORUN DEĞİL



Kariyerini Chelsea'de sürdürmek istediğini söyleyen Zinedine Zidane'ın bu ifadesinin ardından Maviler'e transfer yasağı geldi. Zizou yakın çevresine "Fark etmez. Ben Chelsea'yi istiyorum" diye konuştu.