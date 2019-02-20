Manchester City Uzakdoğu'ya açılıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Çin takımlarından Sichuan Jiuniu'yi satın aldı.
CFG'den yapılan açıklamada, şirketin hissedarı China Sports Capital ve ticari ortağı UBTECH ile Çin 3. Ligi'nde mücadele eden Sichuan Jiuniu takımının satın alındığı kaydedildi.
Çin'in Chengdu kentinde 2006 yılında kurulan Sichuan Jiuniu, maçlarını 27 bin kişilik Chengdu Longquanyi Stadı'nda oynuyor.
CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F Marinos, Uruguay'da Atletico Torque ve İspanya'da Girona kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetimde söz sahibi olmuştu.
- 20.2.2019 12:02
- Güncelleme: 20.2.2019 12:27
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Toplam 1
Yorum
Akigo Commolli istifa
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Trabzonspor 5 genç oyuncusundan umduğunu bulamadı
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
Manchester City Uzakdoğu'ya açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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