Manchester City Uzakdoğu'ya açılıyor
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Uzakdoğu'ya açılıyor

Manchester City Uzakdoğu'ya açılıyor

ekiplerinden 'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), takımlarından 'yi satın aldı.

CFG'den yapılan açıklamada, şirketin hissedarı China Sports Capital ve ticari ortağı UBTECH ile 3. Ligi'nde mücadele eden takımının satın alındığı kaydedildi.

Çin'in Chengdu kentinde 2006 yılında kurulan Sichuan Jiuniu, maçlarını 27 bin kişilik Chengdu Longquanyi Stadı'nda oynuyor.

CFG, 'nin yanı sıra ABD'de City, 'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F Marinos, Uruguay'da Atletico Torque ve 'da Girona kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetimde söz sahibi olmuştu.

  1. 20.2.2019 12:02
  2. Güncelleme: 20.2.2019 12:27
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