Ramsey gelecek sezon Juventus'ta
İtalya ekibi Juventus, İngiltere temsilcisi Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Galli futbolcu Aaron Ramsey'nin transfer edildiğini açıkladı.
İtalya ekibi Juventus, İngiltere temsilcisi Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Galli futbolcu Aaron Ramsey'nin transfer edildiğini açıkladı.
Juventus Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramsey ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya ekibinin bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Ramsey, 2008'de Cardiff City'den Arsenal'a 4,8 milyon sterlin karşılığında imza atmıştı. Gelecek sezon Juventus forması giyecek Ramsey, Arsenal'da görev yaptığı 11 yılda 259 maça çıktı ve 61 gol kaydetti.
Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlerde, Ramsey'nin Juventus'tan haftalık 400 bin sterlin maaş alacağı öne sürüldü.
- 12.2.2019 01:14
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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