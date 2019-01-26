Manchester City kupada zorlanmadı
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Manchester City, konuk ettiği Burnley'yi 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.
Etihad Stadı'nda oynanan kupa mücadelesine hızlı başlayan Manchester City, 23. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 52. dakikada Bernardo Silva, 61. dakikada Kevin de Bruyne, 73. dakikada Kevin Long (kendi kalesine) ve 85. dakikada penaltıdan Sergio Agüero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı.
- 26.1.2019 21:42
- Güncelleme: 26.1.2019 21:43
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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