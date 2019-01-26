Manchester City kupada zorlanmadı
26 Ocak 2019, Cumartesi
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kupada zorlanmadı

Manchester City kupada zorlanmadı

(FA Cup) 4. turunda , konuk ettiği Burnley'yi 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Etihad Stadı'nda oynanan kupa mücadelesine hızlı başlayan , 23. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 52. dakikada Bernardo Silva, 61. dakikada Kevin de Bruyne, 73. dakikada Kevin Long (kendi kalesine) ve 85. dakikada penaltıdan 'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı.

  1. 26.1.2019 21:42
  2. Güncelleme: 26.1.2019 21:43
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